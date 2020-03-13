Об этом сообщает издание "Чемпионат".
По информации источника, новый контракт Головина рассчитан до 30 июня 2024 года.
Напомним, что игроком "монегасков" Головин стал в 2018-м году. Тогда он переехал в Лигу 1 из ЦСКА за 30 млн евро.
В текущем сезоне Головин провел 25 матчей в рамках чемпионата Франции, забил три гола и сделал четыре ассиста.
"Монако" идет на девятой строчке после 28-ми туров.
Головин подписал новый контракт с "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин продлил соглашение с клубом.
Фото: © Panoramic / Global Look Press
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