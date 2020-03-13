"С первых минут неплохо действовали, но пропустили два мяча, которые не должны были пропускать. Мы довольны победой, но недовольны счетом, должны были выигрывать крупнее", — сказал Новиков в эфире телеканала "Матч ТВ".
Сегодня московское "Динамо" победило на выезде в Грозном "Ахмат" со счётом 3:2. Подробнее о матче читайте здесь.
По итогам этого матча москвичи набрали 30 очков и занимают шестую позицию в турнирной таблице российской Премьер-лиге.
В следующем туре подопечные Кирилла Новикова встретятся на выезде с "Краснодаром". Матч пройдёт 22-го марта в 19:00 мск.
Новиков - об игре с "Ахматом": довольны победой, но не счётом
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подвёл итоги матча 22-го тура РПЛ с "Ахматом" (3:2).
Фото: Rusfootball.info
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