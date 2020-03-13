"Динамо" опубликовало фото из раздевалки после победы над "Ахматом"

?? Победная! ??#АхматДинамо #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/nrqaRpcbSR— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) March 13, 2020
Москвичи сегодня обыграли "Ахмат" в 22-м туре российской Премьер-лиги на стадионе в Грозном со счётом 3:2. На точные удары Роши и Глушакова "бело-голубые" ответили голами Рауша, Филиппа и Скопинцева.
Победа позволила "Динамо" подняться на шестую позицию в турнирной таблице РПЛ. В их активе 30 очков.
В следующем туре подопечные Кирилла Новикова будут играть на выезде с "Краснодаром".