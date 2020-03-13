"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Силла.
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Мирзов, Мельгарехо, Маркитесов.
Матч "Оренбург" - "Спартак" пройдёт сегодня в 14:00 мск на стадионе "Газовик". На Rusfootball.info вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.
Соболев и Бакаев в основном составе "Спартака" на матч с "Оренбургом"
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Спартака" на матч 22-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
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