Тедеско получил четвертую желтую карточку и пропустит матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил четвертую желтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости
Это произошло в сегодняшней игре 22-го тура РПЛ.

Тедеско и его помощник Андреас Хинкель бурно отреагировали на решение арбитра за что и получили желтые карточки.

Для немцкого специалиста этот "горчичник" стал четвертым в нынешним сезоне, и из-за него Тедеско пропустит следующий матч "Спартака" на выезде с тульским "Арсеналом".

Отметим, что Тедеско первый в истории РПЛ тренер, который пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.

В настоящий момент в матче "Оренбург" - "Спартак" идёт второй тайм. Счёт - 1:1.


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Теги: Спартак Тедеско Оренбург
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