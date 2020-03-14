Это произошло в сегодняшней игре 22-го тура РПЛ.
Тедеско и его помощник Андреас Хинкель бурно отреагировали на решение арбитра за что и получили желтые карточки.
Для немцкого специалиста этот "горчичник" стал четвертым в нынешним сезоне, и из-за него Тедеско пропустит следующий матч "Спартака" на выезде с тульским "Арсеналом".
Отметим, что Тедеско первый в истории РПЛ тренер, который пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек.
В настоящий момент в матче "Оренбург" - "Спартак" идёт второй тайм. Счёт - 1:1.
Тедеско получил четвертую желтую карточку и пропустит матч с "Арсеналом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил четвертую желтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости
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