Решение принято экспертами телеканала "Матч Премьер".
"Спартак" сегодня обыграл "Оренбург" в выездном матче 22-го тура чемпионата России со счётом 3:1.
О матче читайте здесь.
Максименко провел на поле 90 минут и пропустил один гол, несколько раз сумев спасти "Спартак" от пропущенного мяча.
Максименко - лучший игрок матча "Оренбург" - "Спартак"
Голкипер "Спартака" Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ "Оренбург" - "Спартак".
Фото: "Чемпионат"
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