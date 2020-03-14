"Какие есть замечания по игре? С точки зрения болельщиков была интересная игра, каждые две минуты были атаки. Но для нас это не лучший матч, условия для футбола были не на нашей стороне, поле искусственное, его не поливали, мяч ходил медленно и играть быстро было тяжело, — сказал Тедеско в эфире "Матч Премьер".
"Спартак" сегодня обыграл на выезде "Оренбург" в матче 22-го тура РПЛ со счётом 3:1. На гол Джоэля Фамейе "красно-белые" ответили точными ударами Эсьекеля Понсе, Джордана Ларссона и Резиуана Мирзова.
"Спартак" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" - 28 очков.
Об игре "Оренбург" - "Спартак" читайте здесь:
"Оренбург" играл не хуже "Спартака", но теперь он не конкурент красно-белым. Затащили Ларссон и Максименко
"Не лучший наш матч". Тедеско - об игре с "Оренбургом"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвёл итоги матча с "Оренбургом" (3:1).
Фото: ФК "Спартак"
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