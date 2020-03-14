"Игра давалась, мы хорошо играли. Думаю, мы не заслуживали поражения однозначно. Надо было забивать свои моменты… В перерыве говорили ребятам, что нельзя ошибаться, потому что в переходных фазах соперник поглощает пространство и быстро уходит в атаку. Некоторые нас не услышали в этом плане", — сказал Емельянов в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Оренбург" сегодня уступил в домашнем матче "Спартаку" со счётом 1:3.
Команда Константина Емельянова занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 23 очка.
Материал Rusfootball.info о матче:
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Емельянов: "Оренбург" не заслуживал поражения в матче со "Спартаком"
Главный тренер "Оренбурга" Константин Емельянов прокомментировал поражение от "Спартака" (1:3) в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
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