РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матчей при коронавирусе

В официальном твиттер-аккаунте РПЛ было опубликовано заявление ситуации с проведением матчей при пандемии коронавируса в мире.

Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/58aKvF03eY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020

"Российская Премьер-Лига внимательно следит за развитием ситуации. Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей", — говорится в заявлении пресс-службы лиги.Сегодня в СМИ сообщалось, что решение о приостановке матчей РПЛ может быть принято 17-го марта после видеоконференции руководства лиги с представителями УЕФА.Ранее были отменены все футбольные матчи в топ-5 европейских чемпионатов. Матчи ЛЧ и ЛЕ также были перенесены на неизвестную дату из-за распространения коронавируса.