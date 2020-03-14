РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матчей при коронавирусе

В официальном твиттер-аккаунте РПЛ было опубликовано заявление ситуации с проведением матчей при пандемии коронавируса в мире.


"Российская Премьер-Лига внимательно следит за развитием ситуации. Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей", — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

Сегодня в СМИ сообщалось, что решение о приостановке матчей РПЛ может быть принято 17-го марта после видеоконференции руководства лиги с представителями УЕФА.

Ранее были отменены все футбольные матчи в топ-5 европейских чемпионатов. Матчи ЛЧ и ЛЕ также были перенесены на неизвестную дату из-за распространения коронавируса.


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Теги: РПЛ Коронавирус
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