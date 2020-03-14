Напомним, встреча завершилась со счетом 7:1. Хет-трик в матче оформил нападающий Сердар Азмун, дубль на счету Артема Дзюбы. Также по голу забили Малком и Себастьян Дриусси. У "Урала" единственный мяч забил Андрей Панюков.
"Это отражение того, как команда серьезно готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол.
Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно", - цитирует Медведева ТАСС.
"Зенит" в 22 турах набрал 50 очков и увеличил отрыв от идущего вторым "Краснодара" до 9 очков.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 22 марта в Москве.
Гендиректор "Зенита": могли забить "Уралу" минимум 12 мячей
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу над "Уралом" в 22-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
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