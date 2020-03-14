"Домашняя игра или гостевая — всегда великолепная поддержка и атмосфера", — написал Крал на своей странице в инстаграме.
После победы над "Оренбургом" московский "Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России и имеет в активе 28 очков. Красно-белые отстают от "Динамо", идущего 6-м на 2 очка.
Крал выразил благодарность болельщикам "Спартака" после игры с "Оренбургом"
Полузащитник московского "Спартака" поблагодарил болельщиков клуба за поддержку после матча 22-го тура РПЛ против "Оренбурга."
Фото: ФК "Спартак"
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