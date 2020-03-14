"Может быть, агенты игрокам и помогают куда-то устроиться, но я против агентов. Я думаю, что агенты — это увод денег из футбола. Смотрю на некоторых, да, они хорошие ребята, это их бизнес, они зарабатывают деньги, но я против. Они приезжают на хороших машинах с хорошими часами, и я сразу думаю о том, что это деньги из футбола, они бы могли там и остаться.
Может быть, к нашему сожалению, мы не умеем продавать футболистов, но у нас есть много очень хороших игроков", — отметил Иванов в эфире «Матч Премьер».
Напомним, что вчера в рамках 22-го тура чемпионата России "Урал" на выезде уступил "Зениту" со счётом 7:1. После этого тура клуб из Екатеринбурга занимает 10 строчку в турнирной таблице РПЛ.
Президент "Урала" Иванов: агенты — это увод денег из футбола
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал деятельность агентов в современном футболе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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