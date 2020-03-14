Тарасов: Терешкова останется в истории, а кто ее оскорбляет - гов***

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся от травмы, высказался в защиту депутата Госдумы от "Единой" России Валентины Терешковой.
Фото: mk.ru
"Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно, или неправильно сказала Терешкова. Ее позиция — этого я не касаюсь. Но! С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь: женщину (кому и этого мало — 83-летнюю женщину, а кто забыл — первую в мире женщину в космосе) называть с***й и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалеким лицемером надо быть! Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого д****а, чтобы еще мы здесь показывали свое невоспитание. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого — просто г****м", — написал Тарасов в инстаграме.

Напомни, совсем недавно Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина. Если данное предложение будет принято, то Путин получит возможность избраться на пост главы РФ еще на два срока.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тарасов Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(9)

Последние новости

Менди сообщил, что его родственники не заразились коронавирусом
Агент Головина: Саша - ведущий игрок "Монако"
Широков об игре "Арсенал" - "Рубин": историческая победа для Слуцкого
Дзагоев: ЦСКА играет в три защитника в атаку, а "Уфа" — в оборону 2
Байрамян: у "Локомотива" квалифицированная команда
"ПСЖ" готов продать Неймара за 150 миллионов евро
Ярошик: в Праге 50% людей ходят в масках 1
Тарасов: Терешкова останется в истории, а кто ее оскорбляет - гов*** 14
Президент "Урала" Иванов: агенты — это увод денег из футбола 1
Руни: мы с Роналду заезжали в Макдоналдс, потому что он хотел Биг Мак
Петраков заявил, что ситуация с финансами в "Луче" нормализовалась
Крал выразил благодарность болельщикам "Спартака" после игры с "Оренбургом"
Слуцкий про Подберезкина: он играл с травмой
Кикнадзе: футбол без зрителей - это не совсем футбол
В отелях Роналду в Португалии будут располагаться бесплатные больницы 1
Парфенов - о матче с "Зенитом": было какое-то общекомандное безумие 5
Источник: чемпионат Италии возобновится в мае, а закончится в июне
"Вся страна ненавидит газпромовских политпроектантов". Бывший врач "Спартака" раскритиковал "Зенит" 32
"Трехголовую гидру Газпрома на прощанье лишил головы". Болельщик "Спартака" Назаров исполнил песню про коронавирус (видео) 17
Ставка на молодых игроков — это провал. Вот почему 4
“Зенит” не забивал 7 голов в одном матче РПЛ с 2014 года
Видаль может перейти в "Интер"
Марез летом может покинуть "Манчестер Сити". Игрок недоволен дисквалификацией клуба из еврокубков
Иванов: самое лучшее, если бы все команды в Кубке играли с 1/256 финала - и "Зенит", и "Спартак", и "Урал" 6
Гендиректор "Зенита": могли забить "Уралу" минимум 12 мячей 26
У нападающего "Сампдории" Депаоли диагностировали коронавирус
Иммобиле - итальянскому доктору: иди к чёрту, придурок!
Чемпионат Европы-2020 может пройти в декабре 3
Аршавин: не знаю, как "Ахмат" будет выбираться, но не верю в его вылет 5
Сергей Силкин: если наш чемпионат не будет доигран до конца, многие тренеры спасутся от увольнения
Все новости