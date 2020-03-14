Тарасов: Терешкова останется в истории, а кто ее оскорбляет - гов***

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся от травмы, высказался в защиту депутата Госдумы от "Единой" России Валентины Терешковой.

Фото: mk.ru

"Дорогие друзья, я здесь, на своей странице не буду обсуждать правильно, или неправильно сказала Терешкова. Ее позиция — этого я не касаюсь. Но! С недоумением смотрю на то, как какие-то дураки набросились на Валентину Терешкову. При этом с большим удивлением обнаружил, что этих дураков много. Только вдумайтесь: женщину (кому и этого мало — 83-летнюю женщину, а кто забыл — первую в мире женщину в космосе) называть с***й и писать гадости в ее адрес в интернете, зная, что она не ответит. Да это просто каким недалеким лицемером надо быть! Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ. Вокруг и так очень много всякого д****а, чтобы еще мы здесь показывали свое невоспитание. В любом случае, Валентина Терешкова останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, после такого — просто г****м", — написал Тарасов в инстаграме.



Напомни, совсем недавно Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина. Если данное предложение будет принято, то Путин получит возможность избраться на пост главы РФ еще на два срока.