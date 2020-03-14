"Не совсем все было логично, но эта победа — историческая для Слуцкого. Он одержал свою первую победу в чемпионате России наконец-то. В первом тайме все было не очень логично, "Арсенал" действовал агрессивно, был острее.
Пока что про прогресс "Рубина" говорить не приходится, но они чуть поменяли игру, стараются держать мяч, переводить на фланги. У Слуцкого тренировки нацелены на развития атакующего плана игры.
Другое дело — как это воспринимают футболисты. Молодая команда, давит то, что они внизу таблицы, первые матчи не задались. Первый матч должны были выиграть, но вообще проиграли. Красные карточки еще.
Эта победа должна придать уверенности. Может, в следующем туре мы увидим другой "Рубин", — сказал Широков для Матч ТВ.
В 22-м туре РПЛ казанский "Рубин" обыграл "Арсенал" из Тулы. Голом отличился Зурико Давиташвили с передачи Ивана Игнатьева. Эта победа стала первой для "Рубина" за последние 10 матчей.
Широков об игре "Арсенал" - "Рубин": историческая победа для Слуцкого
Бывший полузащитник сборной России, а ныне эксперт Матч ТВ поделился прокомментировал победу "Рубина" над тульским "Арсеналом". в рамках 22-го тура чемпионата России.
Фото: Sportbox.ru
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