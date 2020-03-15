"У "Зенита" снова появилась связка Дзюба-Азмун. Малком потихоньку адаптируется. Команда забила быстрые голы в первом тайме. Это повергло "Урал" в шок, из которого с такой игрой невозможно было выйти. Екатеринбуржцы играли атака на атаку, но против "Зенита" это делать очень опасно. Поэтому петербуржцы и забили столько мячей", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Вчера "Зенит" на стадионе в Санкт-Петербурге разгромил "Урал" в матч 22-го тура чемпионата России со счётом 7:1. Хет-трик оформил Азмун, дубль на счету Дзюбы. По голу забили Малком и Дриусси. Единственный мяч "Урала" с пенальти забил Панюков.
"Зенит" набрал 50 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
В следующем туре подопечные Сергея Семака проведут выездной матч в Москве против ЦСКА.
Материал о вчерашнем матче "Зенит" - "Урал":
"Урал" был обречён в матче с "Зенитом", но мог бы и посопротивляться
Бубнов: в матче с "Зенитом" "Урал" попал в шок, из которого не смог выйти
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о результате матча 22-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Уралом" (7:1).
Фото: ФК "Зенит"
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