"Сочи": Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный, Кокорин.
Запасные: Заболотный, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
"Краснодар": Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Фернандеш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Крицюк, Сорокин, Фьолусон, Уткин, Черников, Сулейманов.
Матч между "Сочи" и "Краснодаром" пройдёт сегодня в 14:00 по московскому времени на стадионе "Фишт".
Напомним, что игра пройдёт без зрителей по указу губернатора Краснодарского края из-за распространения коронавируса.
На Rusfootball.info вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча.
Заболотный и Кокорин в основе "Сочи" на матч с "Краснодаром". Шапи на скамейке запасных
Стали известны стартовые составы "Сочи" и "Краснодара" на матч 22-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "Сочи"
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