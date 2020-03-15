"В принципе, это самый скучный матч игрового дня. Была равная игра, хотя во втором тайме игровое преимущество было на стороне "Арсенала", который ничего из этого не извлек, хотя "Рубин" играл в меньшинстве. В первом тайме туляки пропустили нетипичный для себя гол. Обычно они играют надежнее в обороне и такие забросы за спину не проходят, защитники с ними справляются. Здесь после нескольких отскоков мяч попал к Ивану Игнатьеву, который и выдал голевой пас", — передает слова Бубнова Sportbox.
Вчера казанский "Рубин" победил тульский "Арсенал" в выездной игре 22-го тура РПЛ со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил грузинский полузащитник казанцев Зурико Давиташвили.
"Рубин" впервые выиграл в официальных матчах после назначения на пост главного тренера Леонида Слуцкого.
Победа позволила "Рубину" набрать 23 очка и покинуть зону вылета. В следующем туре казанцы проведут выездную игру против "Урала".
Туляки располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. В активе "Арсенала" 28 очков.
"Самый скучный матч". Бубнов - об игре "Арсенала" и "Рубина"
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свой комментарий по итогам матча 22-го тура РПЛ "Арсенал" Тула - "Рубин" (0:1).
Фото: Sportbox
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