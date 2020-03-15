"Самый скучный матч". Бубнов - об игре "Арсенала" и "Рубина"

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свой комментарий по итогам матча 22-го тура РПЛ "Арсенал" Тула - "Рубин" (0:1).
Фото: Sportbox
"В принципе, это самый скучный матч игрового дня. Была равная игра, хотя во втором тайме игровое преимущество было на стороне "Арсенала", который ничего из этого не извлек, хотя "Рубин" играл в меньшинстве. В первом тайме туляки пропустили нетипичный для себя гол. Обычно они играют надежнее в обороне и такие забросы за спину не проходят, защитники с ними справляются. Здесь после нескольких отскоков мяч попал к Ивану Игнатьеву, который и выдал голевой пас", — передает слова Бубнова Sportbox.

Вчера казанский "Рубин" победил тульский "Арсенал" в выездной игре 22-го тура РПЛ со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил грузинский полузащитник казанцев Зурико Давиташвили.

"Рубин" впервые выиграл в официальных матчах после назначения на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

Победа позволила "Рубину" набрать 23 очка и покинуть зону вылета. В следующем туре казанцы проведут выездную игру против "Урала".

Туляки располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. В активе "Арсенала" 28 очков.


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Теги: Рубин Арсенал Тула Бубнов
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