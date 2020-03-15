Дзагоев: мне хочется играть молча, спокойно. Но не получается

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 22-го тура чемпионата России с "Уфой" рассказал о своих эмоциях во время игр.
Фото: Матч ТВ
"Мне такие всплески скорее вредят. Начинаю распаляться, нервничать, ошибаться. Я же не искусственно это делаю, а от души (улыбается). Мне хочется играть молча, спокойно, чтобы никому ничего не говорить. Но не получается. Нужно заводить ребят, потому что совершаются ошибки, из-за этого страдает результат. Поэтому иногда приходится орать", - цитирует Дзагоева официальный сайт армейского клуба.

ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место, имея в своем активе 35 очков.

Rusfootball.info проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В нынешнем сезоне 29-летний Дзагоев провел 6 матчей в РПЛ.


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Теги: Дзагоев ЦСКА
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