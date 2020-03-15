"Хочу поблагодарить тренерский штаб и команду за самоотверженную игру и за важные добытые три очка. Отдельно хотел сказать большим «специалистам» в футболе, болеющим за другие команды, что они рано списали "Локомотив", — приводит слова Мещерякова ТАСС.
"Локомотив" сегодня одолел на выезде "Ростов" (3:1) в игре 22-го тура чемпионата России. За "железнодорожников" забивали Жемалетдинов, Крыховяк, а еще один мяч после удара поляка в свои ворота забил голкипер ростовчан Сергей Песьяков.
"Железнодорожники" поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. В их активе теперь 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков. В следующем туре "Локомотив" на своём поле сыграет с "Оренбургом".
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Мещеряков: "специалисты" рано списали "Локомотив"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подвёл итоги встречи 22-го тура с "Ростовом" (3:1).
Фото: РИА Новости
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