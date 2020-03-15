Карпин рассказал, почему Мамаев не сыграл с "Локомотивом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему некоторые игроки пропустили матч 22-го тура с "Локомотивом" (1:3).
Фото: ФК "Ростов"
"Мамаев не появился на поле из-за состояния здоровья. У Чистякова травма, опухоль и голова болит. Ему 15 швов наложили", — цитирует Карпина "Чемпионат".

"Ростов" сегодня проиграл на своём поле "Локомотиву" в 22-м туре РПЛ со счётом 1:3. Единственный мяч в составе хозяев забил Ивелин Попов с пенальти.

"Ростов" располагается на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с "Сочи".

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Теги: Карпин Мамаев Чистяков Ростов
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