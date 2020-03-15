"Мне кажется, "Ростову" не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда все равно молодая. У "Ростова" нет солидности и духа победителя.
Что касается Крыховяка, мне кажется, он входит в тройку лучших игроков этого чемпионата. И если бы у "Зенита" не было такого отрыва, он бы даже претендовал на звание лучшего игрока. Но нам, скорее всего, придется выбирать из игроков "Зенита". Крыховяк показывает выдающуюся форму на протяжении всего сезона", — сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Ростов" сегодня проиграл "Локомотиву" на своём поле в матче 22-го тура РПЛ со счётом 1:3. У ростовчан отличился Ивелин Попов, а за "Локомотив" забивали Крыховяк, Жемалетдинов и еще один мяч в свои ворота забил голкипер "Ростова" Песьяков.
Команда Валерия Карпина располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков.
О матче "Ростов" - "Локомотив" вы можете прочитать здесь:
«Ростов» атакует, забивает «Локомотив»: главный матч уикэнда обострил борьбу за путевку в Лигу чемпионов
Крыховяк, конечно, крут, но и защитники "Локо" сделали 30 выносов. Оценки "Ростов"-"Локомотив"
Аршавин: у "Ростова" нет духа победителя
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин подвёл итоги матча 22-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Локомотивом" (1:3).
Фото: ФК "Зенит"
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