Аршавин: у "Ростова" нет духа победителя

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин подвёл итоги матча 22-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Локомотивом" (1:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, "Ростову" не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда все равно молодая. У "Ростова" нет солидности и духа победителя.

Что касается Крыховяка, мне кажется, он входит в тройку лучших игроков этого чемпионата. И если бы у "Зенита" не было такого отрыва, он бы даже претендовал на звание лучшего игрока. Но нам, скорее всего, придется выбирать из игроков "Зенита". Крыховяк показывает выдающуюся форму на протяжении всего сезона", — сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Ростов" сегодня проиграл "Локомотиву" на своём поле в матче 22-го тура РПЛ со счётом 1:3. У ростовчан отличился Ивелин Попов, а за "Локомотив" забивали Крыховяк, Жемалетдинов и еще один мяч в свои ворота забил голкипер "Ростова" Песьяков.

Команда Валерия Карпина располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков.

О матче "Ростов" - "Локомотив" вы можете прочитать здесь:

«Ростов» атакует, забивает «Локомотив»: главный матч уикэнда обострил борьбу за путевку в Лигу чемпионов

Крыховяк, конечно, крут, но и защитники "Локо" сделали 30 выносов. Оценки "Ростов"-"Локомотив"


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Теги: Аршавин Ростов
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