Сенников: "Локомотив" заслужил победу над "Ростовом"

Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников в интервью Rusfootball.info прокомментировал матч "железнодорожников" против "Ростова" (3:1) в 22-м туре Премьер-Лиги.
ftbl.info
- Об игре:

Матч получился очень зрелищным! Считаю, что "Локомотив" заслужил победу над "Ростовом", без вопросов. Москвичи были лучше готовы к этой игре, и если в первых двух матчах после зимней паузы они втягивались в чемпионат, то сегодня выглядели оптимально. Все бегали, успевали и в оборону, и в атаку, в целом очень здорово смотрелись. "Ростов" же не сделал выводов по итогам матча с ЦСКА (3:2), когда играя против девятерых соперников чуть не упустил победу. На свои оборонительные действия в той игре ростовчане не обратили внимание, а такая команда как "Локомотив", после увиденного в кубковой игре, ошибок уже не простила.

В начале игры у "Ростова" было полное преимущество, и реализуй они один из своих моментов, возможно, всё сложилось бы иначе. Но "Локо" вытерпел этот натиск, а затем за 8 минут забил 3 гола. Вопросы по игре ростовчан в защите были ещё по матчу с ЦСКА, а гости же оставили все силы на поле, плотно и надёжно сыграли в обороне, при этом добавив в атаке. У москвичей было больше сил, с точки зрения физической подготовки они смотрелись лучше соперника.

- О лучшем футболисте матча:

Конечно, Гжегож Крыховяк! Забил гол, оформил ассист, был и в атаке, и в обороне. Без сомнений, он лучший игрок и лидер команды. Лучший ли игрок всего чемпионата? Ну, у лидирующего "Зенита" тоже есть хорошие футболисты, но в целом Гжегож проводит фантастический сезон и он очень важен для "Локомотива".

- Об отрыве "Зенита" от "Локомотива" в 9 очков:

Отрыв большой, и питерцев будет достать сложно. У "Локомотива" и "Краснодара" одинаковое количество очков, и чтобы догнать "Зенит" им нужно выигрывать во всех оставшихся матчах, при этом ждать осечки "сине-бело-голубых"... очень тяжёлая задача. А вот борьба за второе место будет интересной, битва "железнодорожников" и "быков" - это противостояние достойных коллективов. После сегодняшнего матча "Ростов" отбросило немного назад, но и они наверняка ещё поборются. А вот ЦСКА по игре ещё рано в Лигу чемпионов, состав у них молодой, и войти в тройку по итогам сезона им будет сложно.


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Теги: Сенников Локомотив Ростов
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