"После возобновления чемпионата ЦСКА, к моему великому сожалению, показывает крайне неудачные результаты. Я думаю, что были допущены существенные ошибки в подготовке к началу чемпионата, в предсезонной подготовке.
Иначе чем объяснить такое выступление? Почти полтора месяца готовились, за это время команда должна была подойти в отличной функциональной, тактической и технической готовности, но мы увидели совсем другое", — Газзаева ТАСС.
В прошедшем 22-м туре ЦСКА сыграл вничью на своём поле вничью с "Уфой" - 0:0. Команда Виктора Гончаренко не выиграла ни один из трёх матчей в весенней части чемпионата (2 ничьи, одно поражение). Безвыигрышная серия "армейцев" в чемпионате составляет уже пять матчей.
В турнирной таблице РПЛ "красно-синие" занимают пятое место, набрав 36 очков.
В следующем туре у ЦСКА запланирована домашняя игра с лидером нашего первенства - питерским "Зенитом".
Газзаев: в ЦСКА были допущены ошибки при подготовке к чемпионату
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал неудачные выступления "армейцев" в весенней части РПЛ.
Фото: ТАСС
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