33-летний футболист на 12-й минуте матча с "Уфой" (0:0) перешагнул отметку в 40 тысяч сыгранных минут в Премьер-лиге.
Первым столько времени в РПЛ отыграл экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич, но он по ходу карьеры выступал за "Крылья Советов" и "Локомотив", а Акинфеев провёл 40 тысяч минут в лиге в составе ЦСКА.
Акинфеев вторым из игроков провёл 40 тысяч минут в РПЛ
Вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву покорился новый рекорд.
Источник: Rusfootball.info
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