Это связано из-за пандемии коронавируса во всем мире.
- Я думаю, что сезон надо закрывать. Нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть - условно говоря, "Зенит" - чемпион. Может быть, доиграть только Кубок России, - цитирует Федуна ТАСС
Напомним, в Москве введен полный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе до 10 апреля.
Федун - о пандемии коронавируса: сезон надо закрывать. "Зенит" - чемпион
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что чемпионат России нужно останавливать немедленно.
Источник: РИА Новости
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