Они ограничивают с 16 марта проведение спортивных событий в стране Всероссийского значения. Также в Москве введён запрет на проведение массовых мероприятий под открытым небом.
- Завтра будет решение, что произойдет дальше. У нас нет никакого выбора, конечно, обязаны подчиниться рекомендациям Министерства спорта. По коронавирусу есть оптимистичные оценки, что эпидемия может закончиться в России в середине апреля, так что чемпионат мы физически провести не успеем. Вопросов больше, чем ответов. Футбол умер на время коронавируса, - цитирует Федуна "Р-Спорт".
Ранее Федун предложил остановить чемпионат России прямо сейчас.
Федун: футбол умер на время коронавируса
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун ответил на рекомендации Минспорта РФ.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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