"Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть?", - цитирует Бабаева "Чемпионат".
10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения крупных массовых мероприятий с численностью более 5000 человек.
Ранее были остановлены турниры в Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.
На сегодняшний день известно, что в мире около 170 000 случаев заражения коронавирусом. Число погибших превысило 6500 человек.
Бабаев: нам нужно взять паузу, а потом доиграть чемпионат
Генеральный директор директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о том, что чемпионат России может быть приостановлен из-за коронавируса.
Фото: "Чемпионат"
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