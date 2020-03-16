Стали известны составы "Тамбова" и "Крыльев Советов" на матч 22-го тура чемпионата России.
"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Карасёв, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.
"Крылья Советов": Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Мияйлович, Аль-Фураиджи, Голенков.
"Тамбов" и "Крылья Советов" назвали стартовые составы
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