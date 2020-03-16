Газзаев: чемпионат надо остановить. Но нельзя допустить, чтобы "Зенит" за 8 игр до конца признали чемпионом

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался на тему того, что РПЛ могут приостановить из-за вспышки коронавируса.
ТАСС
"Чемпионат надо остановить. Проводить матчи при пустых трибунах не стоит. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. Зачем рисковать? Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля всё уже и закончится.

Как это мы можем признать "Зенит" чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет", - цитирует Газзаева "Чемпионат".

Ранее было объявлено, что руководство РПЛ завтра, 17 марта должно принять решение о порядке проведения матчей чемпионата России в связи с угрозой коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Сейчас заболевание выявлено в 120 странах. Известно, что в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Ранее было принято решение отменить матчи во всех топ-5 лигах. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Проведение чемпионата Европы-2020 находится под вопросом.


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Теги: Газзаев Зенит Коронавирус
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