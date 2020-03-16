Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном приостановлении чемпионата России из-за вспышки коронавируса.
"Если во всём мире останавливаются чемпионаты, то и нам нужно делать то же самое. Медали - последнее о чём нужно думать в нынешней ситуации. Кому будет нужна эта медаль, когда люди гибнут? Нужно говорить о том, чтобы всё это быстрее закончилось и люди перестали заражаться. В той проблеме, в которой мир находится сейчас, не принципиально, пусть хоть сейчас "Зенит" станет чемпионом", - цитирует Мостового "Чемпионат".
На данный момент известно, что коронавирусом болеют в 120 странах мира. В России известно о 93 случаях инфицирования.
Ранее было объявлено, что руководство РПЛ завтра, 17 марта должно принять решение о порядке проведения матчей чемпионата России в связи с угрозой коронавируса.
Мостовой: медали - последнее о чём нужно думать в нынешней ситуации
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