Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о матче с "Крыльями Советов" в рамках 22-го тура чемпионата России.
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:0. "Тамбов" набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 22 баллами остались на 15-й строчке.
"Крылья" неплохо смотрелись, но мы играли на контратаках. При счете 1:0 мы забиваем и второй, и третий, вспомните игры с "Уфой", "Оренбургом". Так построена наша игра. Но и наши нападающие хорошие исполнители. Не было такого преимущества, чтобы счет был 3:0, просто у нас хорошая реализация. Снимаю перед парнями шляпу, потому что живем в Москве и играем на чужом стадионе. Каждая игра для нас, как на выезде", - цитирует Худякова Sport24.
Спортивный директор "Тамбова": у нас не было такого преимущества, чтобы счет был 3:0
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