"Почему Кокорин играет на фланге? Вынужденная мера. На этой позиции у нас играет Никита Бурмистров, но он сначала получил желтую карточку, а потом заболел. Кокорин мастеровитый игрок, который здорово себя проявляет. Он демонстрирует свои лидерские качества, ведет команду за собой", - cказал Федотов.
"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.
Федотов: Кокорин демонстрирует свои лидерские качества, ведет команду за собой
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