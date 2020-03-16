Также московский клуб поддержит предложение президента "Спартака" Леонида Федуна, который заявил, что чемпионат России из-за коронавируса нужно остановить с текущими показателями.
"Динамо" в чемпионате России занимает 6-е место, имея в активе 30 очков. Лидером является "Зенит" с 50 баллами.
"Динамо" на общем собрании клубов РПЛ поддержит предложение Федуна
"Динамо" на ближайшем собрании клубов РПЛ выступит против проведения матчей без болельщиков.
Фото: Матч ТВ
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