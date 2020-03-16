Напомним, Кокорин выступает за сочинский клуб на правах аренды. Его права принадлежат "Зениту".
"Меня нисколько не удивила классная игра Кокорина. Это такой породистый рысак. Думаю, у него огромное желание доказать, что он лучший.
На данный момент это форвард номер один в России. Дзюба? Саша более разноплановый игрок. При своем росте играет головой не хуже, чем Дзюба", - цитирует Сафонова "Спорт уик-энд".
28-летний Кокорин провел за "Сочи" 4 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Сафонов: Кокорин – форвард номер один в России
Агент Алексей Сафонов оценил игру форварда "Сочи" Александра Кокорина.
premierliga.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!