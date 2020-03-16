Сафонов: Кокорин – форвард номер один в России

Агент Алексей Сафонов оценил игру форварда "Сочи" Александра Кокорина.
premierliga.ru
Напомним, Кокорин выступает за сочинский клуб на правах аренды. Его права принадлежат "Зениту".

"Меня нисколько не удивила классная игра Кокорина. Это такой породистый рысак. Думаю, у него огромное желание доказать, что он лучший.

На данный момент это форвард номер один в России. Дзюба? Саша более разноплановый игрок. При своем росте играет головой не хуже, чем Дзюба", - цитирует Сафонова "Спорт уик-энд".

28-летний Кокорин провел за "Сочи" 4 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.


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Теги: Сафонов Кокорин Дзюба
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