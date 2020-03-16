Червиченко: приостановят ли наш чемпионат? Мы любим любую дурь за кем-то повторять, обязательно собезьянничаем в первых рядах

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info поразмышлял о том, как эпидемия коронавируса повлияет на проведение чемпионата России в нынешнем сезоне.
sovsport.ru
- Уже отменены матчи 23 тура ЦСКА - "Зенит" и "Локомотив" - "Оренбург". Все идет к приостановке или досрочному завершению чемпионата?

- Ну, завершать досрочно вообще было бы идиотизмом. Почему именно после этого тура, а не аннулировать предыдущий? Не все команды сыграли со всеми. Кто-то считает, что он сейчас наберет самые важные очки. Вопрос, конечно, непростой. Но я считаю, что риска заразиться на 20-тысячном стадионе гораздо меньше, чем в московском или питерском метро. Поэтому если нет общего сурового карантина, как в Италии, когда никто не должен выходить из дома, когда каждый должен передвигаться в строго определенный отрезок времени, тогда все это больше похоже на популистику. Да, количество людей определенное, наверное, повышает риск заболеть. Но, честно говоря, не знаю, чем вирус, подхваченный в метро, отличается от вируса, подхваченного на стадионе. Какая разница, где человек его подхватит? Если вы закрываете стадионы, то тогда это уже должен быть карантин и должна быть введена такая ситуация, что нигде люди не собираются в большом количестве. А при ситуации, где то же самое количество может нахвататься того же самого вируса, но при этом не пойдет на спортивное мероприятие, чиновники будут бить в грудь и кричать, как они грамотно сражаются с эпидемией.

Приостановят ли наш чемпионат? Мы любим любую дурь за кем-то повторять. Да еще с каким-нибудь колоритом. Мы что-то хорошее будем долго думать и не делать, а какую-то дурь обязательно собезьянничаем в первых рядах. Поэтому я думаю, что отменят.

Хотя не понимаю, для чего все это. В тех городах, где есть метро, опять же, нет никакого смысла это делать. Да и в наземном транспорте люди тоже могут заразиться. На предприятиях и в цехах люди тоже находятся в такой же ситуации. Почему же тогда их не закрывают? В "Москва-Сити", например, очень много людей трудятся. Пространство там более замкнутое, по кондиционерам, по воздуховодам все это носится. Не могу этого понять.

- Как считаете, чемпионат Европы состоится в этом году? Или будет отложен?

- Кто его знает? Тут надо же понять, насколько действительно эта ситуация опасна и насколько долгосрочна. Я сколько пытаюсь понять, разобраться, особо не получается. Где-то появляется какая-то информация, где-то сам додумываешь, но, несмотря на то, что все говорят, какой это ужас, никто толком не рассказал тонкости этого ужаса: от чего умирают люди, какие последствия после выздоровления? То есть нет ли риска каких-то осложнений. Я ни разу не встретил развернутых пояснений. Хочется понять, почему такая паника. Да, пишут, что некоторые люди умирают. Но умирают, в основном, люди пожилого возраста. Молодые излечиваются. Почему мы матчи отменяем? У нас не так много стариков ходят на них. А в соревнованиях вообще молодые люди участвуют. Много здесь странного и недоговоренного, поэтому сложно представить всю картину опасности. Так что здесь только можно гадать.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Червиченко Коронавирус
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Червиченко: приостановят ли наш чемпионат? Мы любим любую дурь за кем-то повторять, обязательно собезьянничаем в первых рядах
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