Источник: РПЛ приостановлена до начала апреля

Стало известно, что РПЛ будет приостановлена до 10-го апреля.

Фото: premierliga.ru

"По моей информации, возобновление сезона в РПЛ отложено до 10 апреля", — сообщает футбольный журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале "Футбольный Биги".



По информации источника, решение было принято на сегодняшнем общем собрание РПЛ.



Напомним, что на сегодняшний день все топ-5 европейских чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также перенесены на неопределенный срок.