"По моей информации, возобновление сезона в РПЛ отложено до 10 апреля", — сообщает футбольный журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале "Футбольный Биги".
По информации источника, решение было принято на сегодняшнем общем собрание РПЛ.
Напомним, что на сегодняшний день все топ-5 европейских чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также перенесены на неопределенный срок.
Источник: РПЛ приостановлена до начала апреля
Стало известно, что РПЛ будет приостановлена до 10-го апреля.
Фото: premierliga.ru
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