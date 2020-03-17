Арустамян: наиболее оптимальным выглядит провести Евро-2020 в ноябре-декабре

Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян поделился мыслями о возможном переносе чемпионата Европы по футболу.
Фото: РИА Новости
"Ситуация с коронавирусом и приостановкой сезона абсолютно экстраординарная. Какие бы прогнозы ни строили эксперты и коллеги, все бессмысленно. Так повсеместно футбол не прекращали играть в Европе со времен Второй мировой войны. А тут еще внезапно и на решающем этапе сезона и при полной мировой изоляции.

Как быть с лигами и еврокубками? Готового решения до сих пор нет, это очевидно. Как я вижу - есть две стороны: клубы и лиги (а конкретно ECA, Ассоциация европейских клубов) и УЕФА. Но все же все деньги в футбол приносят клубы и вряд ли УЕФА и ФИФА готовы пойти против денег.

Клубам и лигам очень важно доиграть сезон. У некоторых российских клубов позиция не доигрывать сезон, оставить все как есть, что я не вполне понимаю: велики потери по рекламным контрактам, по крайне мере для европейских клубов, может нашим это не так принципиально. Для Европы они просто катастрофические: 700-800 млн евро у итальянцев, испанцев и англичан. Они будут делать все, чтобы доиграть сезон в мае-июне (это при самом благоприятном раскладе) и перенести Евро.

Здесь как раз и загвоздка: у УЕФА много своих контрактов, завязанных на Евро. Причем Евро юбилейный, по множеству стран. Будь год нечетным, УЕФА легко продлил бы сезон до лета, а сейчас будут огромные издержки.

Видимо, наиболее оптимальным выглядит план провести чемпионат Европы в ноябре-декабре. Через два года нам предстоит нечто похожее с ЧМ в Катаре, а сейчас есть возможность отрепетировать такой календарь сезона и паузу посреди него.

Решение может быть и жестче — сдвиг Евро на 2021 год. Но на его лето ФИФА наметила новый масштабный проект - клубный чемпионат мира, который долго хотел и готовил Инфантино. Готов ли глава ФИФА пойти на отмену турнира — большой вопрос", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.


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Теги: Арустамян Коронавирус
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