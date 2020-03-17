Лидер чемпионата "Зенит" представлен в этой команде сразу пятью футболистами, а у двоих из них (Азмун и Дзюба) - наивысший балл - 10.
Символическую сборную 22-го тура РПЛ по версии Rusfootball.info читайте здесь:
Зенитовское нападение и Кокорин, монструозный Крыховяк и спаситель Максименко. Сборная 22 тура
В сборной 22-го тура РПЛ по версии WhoScored сразу пять игроков "Зенита"
Статистический портал WhoScored опубликовал свою версию лучших 11-ти футболистов прошедшего тура РПЛ.
WhoScored
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