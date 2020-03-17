"Разговаривал с людьми, близкими к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли он дальше продолжать игру. Слышал, что в его приглашении очень заинтересована Тула. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен "Зениту", то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт — это, возможно, самое ценное", — сообщил Орлов в эфире "Радио Зенит".
Действующий контракт Юрия Жиркова с "сине-бело-голубыми" заканчивается летом 2020-го года. За "Зенит" 36-летний футболист выступает с 2016-го года, перейдя из московского "Динамо".
В сезоне 2019/2020 Жирков забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 22-х матчах за "Зенит" во всех турнирах.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице "Локомотива" на 9 очков.
Орлов: Жирковым интересуется "Арсенал"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что игроком "Зенита" Юрием Жирковым интересуется тульский "Арсенал".
Фото: ТАСС
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