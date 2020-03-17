"Я в принципе очень рад за Малкома, что он наконец-то забил. Такие же чувства по отношению к Даниилу Шамкину, который дебютировал за главную команду. Это очень здорово. Рад и за первый хет-трик в России Сердара Азмуна. Если же возвращаться к Малкому, то он мог отдать голевую и на Артёма Дзюбу, чтобы и тот отличился трижды. Тоже было бы важно. Но это рабочие моменты, которые мы внутри команды в ближайшее время обсудим — что получилось хорошо, а что не очень", — приводит слова Семака сайт "Матч ТВ".
Напомним, что Малком перешёл в "Зенит" летом 2019-го года из "Барселоны" за 40 миллионов евро.
Практически всю первую часть сезона 23-летний бразилец пропустил из-за травмы.
В матче с "Уралом" Малком забил своё первый гол в составе "Зенита" в официальных матчах.
Семак: рад, что Малком наконец-то забил за "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре Малкома в матче 22-го тура РПЛ против "Урала" (7:1).
Фото: Rusfootball.info
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