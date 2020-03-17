Об этом сообщает Sport24.
В клубе нет футболистов, находящихся в группе риска. Несмотря на это врачи "Спартака" все равно решили провести тестирование. О результатах будет сообщено в ближайшее время.
На данный момент в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом.
Сегодня стало известно, что РПЛ будет приостановлена до 10-го апреля из-за распространения коронавируса. Ранее по той же причине были отменены все матчи топ-5 европейских чемпионатов.
Игроки "Спартака" проверились на коронавирус
Футболисты "Спартака" прошли проверку на наличие инфекции коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
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