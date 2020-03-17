"Это решение мы должны все поддержать раз такая ситуация сложилась в мире. Я полностью согласен с этим решением.
Насколько перенос скажется на форме игроков? Сейчас это не главное. Главное — здоровье людей, а не какие-то частные случаи. Футбол в данной ситуации уходит на второй план. А как дальше будет развиваться ситуация, никто не знает. Мы принимаем это решение и скоро сами будем думать, где и как тренироваться. Думаю, сегодня сориентируемся", — цитирует Семина Sport24.
Сегодня стало известно о том, что все матчи российской Премьер-лиги приостановлены до 10-го апреля. Это решение было принято на заседании руководства РПЛ.
"Локомотив" идёт в турнирной таблице на втором месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков. В предыдущем туре команда Юрия Семина одолела на выезде "Ростов" со счётом 3:1.
"Футбол уходит на второй план". Семин - о приостановке РПЛ из-за коронавируса
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал приостановку нашего чемпионата из-за распространения коронавируса в мире.
Фото: Rusfootball.info
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