"Я за то, чтобы все закрывали. Было бредом указания про 5 тысяч людей на различные мероприятия, или проводить мероприятия или нет. Наверное, есть вещи поважнее спорта, футбола, хоккея, баскетбола и других видов спорта. Все-таки, это тяжелая болезнь, умирают люди, близкие и родные. Поэтому приостановка чемпионата — это правильно, лучше, чтобы все закрывали, чтобы этот вирус не распространялся еще больше, мы видим, что школы и сады закрываются.
Мои дети сидят дома, старшая дочка на обучении через компьютер занимается с преподавателем. Лучше дать паузу, перетерпеть, чтобы остановить коронавирус и потом только продолжать", — приводит слова Павлюченко Sport24.
Сегодня было официально объявлено о том, что все матчи чемпионата России по футболу приостановлены из-за распространения коронавируса в мире. Ранее были поставлены на паузу топ-5 европейских лиг. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также приостановлены. О датах проведения всех матчей будет объявлено дополнительно.
На сегодняшний день в мире известно о более 180 000 случаев заражения коронавирусом. Число погибших превысило 7000 человек.
"Есть вещи важнее футбола". Павлюченко - об отмене матчей РПЛ из-за коронавируса
Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал новость о том, что матчи РПЛ будут приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.
Фото: Global Look Press
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