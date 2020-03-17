Гинер: если "чума" не пойдёт на спад, то паузу в РПЛ продлят

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал приостановку РПЛ из-за коронавируса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Это правильное решение. Как можно играть без зрителей? Это что — товарищеские игры? Футбол играют для зрителей! Так что правильно, что взяли паузу до 10 апреля. У нас потом есть еще время доиграть сезон. Думаю, сейчас УЕФА и чемпионат Европы перенесет. Губернаторы и мэры правильно принимают решения по пяти тысячам, одной тысяче, но играть без зрителей нельзя.

Срок до 10 апреля маленький? Его же можно продлевать. Будем видеть, что эта «чума» не пошла на спад, продлят, значит. А если спадет, зачем футболистам сидеть и ждать?" — приводит слова Гинера "РБ-Спорт".

Сегодня стало известно о том, что все матчи проходящие под эгидой РФС приостановлены из-за коронавируса.

В РПЛ не будут играть до 10-го апреля.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гинер ЦСКА РПЛ Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Официально: УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на лето 2021-го года
Колосков - о приостановке РПЛ: все правильно делает и Лига, и РФС
"Зенит" приостановил тренировки из-за перерыва в РПЛ
Прядкин: решение о приостановке РПЛ - вынужденная мера
Чемпионат Европы перенесён на 2021-й год из-за коронавируса 3
Федун: в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое 2
Гинер: если "чума" не пойдёт на спад, то паузу в РПЛ продлят
Президент "Урала" - об остановке матчей РПЛ: других вариантов просто не было
РФС объявил о прекращении всех футбольных матчей в стране 8
Шалимов: перерыв в РПЛ тяжело скажется на форме игроков "Ахмата" 2
"Есть вещи важнее футбола". Павлюченко - об отмене матчей РПЛ из-за коронавируса 1
Широков: футболисты из-за приостановки РПЛ растеряют форму? Новую выдадут 2
Чалов, Деспот, опозорившиеся уральцы и самарцы. Сборная неудачников 22 тура 1
Матчи 23-го и 24-го туров РПЛ будут смещены, а не перенесены 1
"Футбол уходит на второй план". Семин - о приостановке РПЛ из-за коронавируса 1
Карпин: если РПЛ перенесли, значит все логично
Игроки "Спартака" проверились на коронавирус 1
Семак: рад, что Малком наконец-то забил за "Зенит"
Мелкадзе: в "Спартаке" мне свои же кричали: "Иди арбузы продавай!" 9
"Я благодарен клубам за доверие". Прядкин - о переизбрании на пост президента РПЛ 2
Официально: Прядкин переизбран на должность президента РПЛ на пятилетний срок 4
Орлов: Жирковым интересуется "Арсенал" 3
В сборной 22-го тура РПЛ по версии WhoScored сразу пять игроков "Зенита" 2
Арустамян: наиболее оптимальным выглядит провести Евро-2020 в ноябре-декабре 1
Источник: РПЛ приостановлена до начала апреля 3
Орлов: не приемлю решение назначить чемпионом того, кто сейчас на первом месте 3
Обамеянг может перейти в "Барселону"
Друг Жезуша умер от коронавируса
Четвертьфинальный матч Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за коронавируса
Геркус выступил против того, чтобы признать чемпионат России сыгранным 2
Все новости