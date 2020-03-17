По информации официального сайта "сине-бело-голубых", следующая тренировка подопечных Сергея Семака пройдёт 22-го марта.
Напомним, что сегодня было объявлено о паузе в РПЛ из-за распространения коронавируса. Матчей в чемпионате России не будет до 10-го апреля.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Ближайший преследователь в лице "Локомотива" располагается в девяти очках.
В 22-м туре "Зенит" на своём поле разгромил екатеринбургский "Урал" со счётом 7:1.
"Зенит" приостановил тренировки из-за перерыва в РПЛ
"Зенит" объявил о приостановке тренировок из-за паузы в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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