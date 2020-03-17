Колосков - о приостановке РПЛ: все правильно делает и Лига, и РФС

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение о переносе Евро-2020, а также о приостановке РПЛ.

Фото: "Спорт-Экспресс"