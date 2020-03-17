"Замечательно, очень хорошее решение, молодцы. Зачем искать приключение на свою задницу? По-моему, оптимальное решение для всех. Этот перенос пройдет безболезненно для УЕФА, коммерческие и телевизионные контракты сохраняются. А перерыв летом всегда бывает. Для России вообще идеальное решение. Спокойно, без суеты доиграем игры во всех трех лигах. Поздравляю УЕФА с этим решением.
Не надоела ли истерия с коронавирусом? Тут ничего не сделаешь. Не надо повторять ошибок, которые допустили в Италии. Все правильно делает и Лига, и РФС. Лучше немного перегнуть палку с безопасностью, чем подвергать людей опасности", — рассказал Колосков для Sport24.
Напомним, сегодня было в УЕФА было принято решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года. Данная мера была принята в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Также сегодня на общем собрании РФС приняли решение о приостановке чемпионата России до 10 апреля. На данный момент общее количество заболевших коронавирусом приближается к отметке 100 человек.
Колосков - о приостановке РПЛ: все правильно делает и Лига, и РФС
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение о переносе Евро-2020, а также о приостановке РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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