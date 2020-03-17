В "Крыльях Советов" продолжится проведение тренировок, несмотря на приостановку РПЛ

Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" выступил с заявлением, что в клубе продолжат осуществлять тренировочный процесс, несмотря на на решение РФС о приостановке чемпионата России из-за риска распространения коронавируса.



Фото: livejournal.com