"А что тут комментировать? Принято официальное постановление до 10 апреля прекратить все спортивные мероприятия, в том числе и футбольные. Если одна сторона закрывает, то причем здесь мое мнение? Обсуждалось ли досрочное завершение чемпионата? Досрочное завершение не обсуждалось.
Что касается тренировочного процесса, то он не изменится — как был, так и будет", — прокомментировал ситуацию Шашков для Sport24.
На сегодняшний день самарских клуб занимает 15 место в чемпионате России. "Крылья Советов" отстают от идущего в зоне стыковых матчей "Рубина" на одно очко.
Ранее сегодня РФС объявил о приостановке всех турниров, проходящих под эгидой Союза до 10 апреля из-за коронавируса.
В "Крыльях Советов" продолжится проведение тренировок, несмотря на приостановку РПЛ
Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" выступил с заявлением, что в клубе продолжат осуществлять тренировочный процесс, несмотря на на решение РФС о приостановке чемпионата России из-за риска распространения коронавируса.
Фото: livejournal.com
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!