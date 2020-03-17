Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
"В следующий раз команда соберется в «Газпром»-тренировочном центре 22 марта", - написано на сайте "Зенита".
Напомним, сегодня было объявлено о приостановке РПЛ. На данный момент "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 50 очков.
В "Зените" приостановили тренировочный процесс до 22 марта
Из-за пандемии коронавируса питерский "Зенит" объявил о приостановке всех тренировок команды.
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