"На мой взгляд, надо было играть без зрителей. Потому что теряется связь футбола с болельщиками. Я считаю, что раз телевидение показывает, то люди будут смотреть футбол, ну что тут сделать? Да, это скажется на качестве игры, но сколько приходят на наши стадионы? 20-30 тысяч болельщиков, а так смотрят до 20 миллионов людей. Зато остается жизнь, это ведь социальная история. Не будут показывать спорт по телевидению, а что смотреть по ТВ? Это очень сильный психологический удар. Получается смотреть старые фильмы и слушать старых эстрадных певцов? Футбол — это жизнь какая-то, которая показывает, что она идет, это очень важный момент в нашей жизни.
Почему мы в блокаду матч сыграли, и он был духоподъемным? Потому что сейчас важно, чтобы в обществе не была депрессия. Надо же думать о таких социальных вещах, как психология, философия. Нужно это закладывать в своих решениях. Пессимизм, это суицид, если не дай бог, это все будет развиваться, то наоборот надо поднимать дух. А телевидение показывая спорт, как раз могла бы это делать", - поделился своим мнением Орлов для Sport24.
Сегодня было объявлено о приостановке Тинькофф-РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент было сыграно 22 тура, после которых лидером чемпионата является "Зенит".
Также сегодня было принято решение о переносе Чемпионата Европы и Кубка Америки на 2021 год.
Орлов: приостановка РПЛ? Надо было играть без зрителей
Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение РФС приостановить Чемпионат России до 10 апреля из-з коронавируса.
Фото: SportBox.ru
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