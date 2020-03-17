Орлов: приостановка РПЛ? Надо было играть без зрителей

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение РФС приостановить Чемпионат России до 10 апреля из-з коронавируса.
Фото: SportBox.ru
"На мой взгляд, надо было играть без зрителей. Потому что теряется связь футбола с болельщиками. Я считаю, что раз телевидение показывает, то люди будут смотреть футбол, ну что тут сделать? Да, это скажется на качестве игры, но сколько приходят на наши стадионы? 20-30 тысяч болельщиков, а так смотрят до 20 миллионов людей. Зато остается жизнь, это ведь социальная история. Не будут показывать спорт по телевидению, а что смотреть по ТВ? Это очень сильный психологический удар. Получается смотреть старые фильмы и слушать старых эстрадных певцов? Футбол — это жизнь какая-то, которая показывает, что она идет, это очень важный момент в нашей жизни.

Почему мы в блокаду матч сыграли, и он был духоподъемным? Потому что сейчас важно, чтобы в обществе не была депрессия. Надо же думать о таких социальных вещах, как психология, философия. Нужно это закладывать в своих решениях. Пессимизм, это суицид, если не дай бог, это все будет развиваться, то наоборот надо поднимать дух. А телевидение показывая спорт, как раз могла бы это делать", - поделился своим мнением Орлов для Sport24.

Сегодня было объявлено о приостановке Тинькофф-РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. На данный момент было сыграно 22 тура, после которых лидером чемпионата является "Зенит".

Также сегодня было принято решение о переносе Чемпионата Европы и Кубка Америки на 2021 год.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Орлов Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Все матчи, проходящие под эгидой УЕФА, отложены
Билеты на матчи Евро можно вернуть за полную стоимость
Орлов о переизбрании Прядкина: вопросов к работе РПЛ больше тысячи
Официально: Кубок Америки-2020 перенесен на 2021 год
Источник: финал Лиги Чемпионов может пройти 27 июня
Орлов: приостановка РПЛ? Надо было играть без зрителей
В "Зените" приостановили тренировочный процесс до 22 марта
В "Крыльях Советов" продолжится проведение тренировок, несмотря на приостановку РПЛ
Аджоев: "Арсенал" выступает за то, чтобы доиграть чемпионат"
Парфёнов: легионеры не понимают, могут ли лететь домой или нет
Наш футбол остановлен минимум до 10 апреля, Евро перенесен на 2021 год. Что дальше? 1
Кубок Америки перенесён на 2021 год
Колосков - о приостановке РПЛ: все правильно делает и Лига, и РФС
Товарищеские матчи сборной России против сборных Швеции и Молдавы отменены из-за коронавируса 1
Официально: УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на лето 2021-го года 3
"Зенит" приостановил тренировки из-за перерыва в РПЛ
Прядкин: решение о приостановке РПЛ - вынужденная мера
Чемпионат Европы перенесён на 2021-й год из-за коронавируса 3
Федун: в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое 5
Гинер: если "чума" не пойдёт на спад, то паузу в РПЛ продлят
Президент "Урала" - об остановке матчей РПЛ: других вариантов просто не было
РФС объявил о прекращении всех футбольных матчей в стране 11
Шалимов: перерыв в РПЛ тяжело скажется на форме игроков "Ахмата" 3
"Есть вещи важнее футбола". Павлюченко - об отмене матчей РПЛ из-за коронавируса 1
Широков: футболисты из-за приостановки РПЛ растеряют форму? Новую выдадут 2
Чалов, Деспот, опозорившиеся уральцы и самарцы. Сборная неудачников 22 тура 1
Матчи 23-го и 24-го туров РПЛ будут смещены, а не перенесены 2
"Футбол уходит на второй план". Семин - о приостановке РПЛ из-за коронавируса 1
Карпин: если РПЛ перенесли, значит все логично
Игроки "Спартака" проверились на коронавирус 1
Все новости