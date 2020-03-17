"Меры безопасности — это самое главное. Такая ситуация во всем мире сложилась, нужно закрываться на карантин, чтобы все нормализовалось. Все правильно сделали.
У нас в команде легионеров всего-то несколько человек, один украинец и Кардозу. Остальные все русские. Легионеров, конечно, никуда отпускать не будем, потому что если они уедут, то обратно не смогут заехать. Сейчас закроемся на карантин, игроки побудут дома со своими семьями. А через две недели будем собираться либо в Тарасовке, либо в Тамбове, но, скорее всего, в Тарасовке. Будем готовиться к возобновлению чемпионата. Индивидуальные программы на время карантина прописаны каждому футболисту, это все обязательно", — рассказал Худяков для Sport24.
Вчера "Тамбов" обыграл "Крылья Советов" со счётом 3:0 и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Сегодня на общем собрании РФС было принято решение о приостановке Тинькофф-РПЛ до 10 апреля из-за распространения коронавируса. На данный момент в чемпионате России было сыграно 22 тура.
Спортивный директор "Тамбова": закроемся на карантин
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал решение РФС приостановить матчи чемпионата России по футболу из-за коронавируса.
Фото: ФК "Тамбов"
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